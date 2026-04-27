TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2026 e-Devlet TOKİ isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tamamlandı. Türkiye genelinde devam eden kura heyecanı, İstanbul ile noktalandı. İstanbul genelindeki 100 bin konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenmiş oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte 2026 e-Devlet TOKİ sonuç sorgulama ekranı ve isim listelerine dair tüm detaylar...

2026 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konu asil ve yedek listeye nasıl ulaşılacağı oldu. TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için vatandaşların kullanabileceği iki resmi ve güvenilir kanal bulunuyor. İşlemler tamamen dijital ortamda, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyo

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sonuç Sorgulama

Sonuçları öğrenmenin en hızlı ve kesin yolu e-Devlet sistemi. Noter onayından geçen asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklendiği anda kendi durumunuzu saniyeler içinde görebilirsiniz:

Tarayıcınızdan veya mobil uygulamanızdan e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazarak kurumun sayfasına ulaşın.

Hizmetler listesinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın.

Sistem, T.C. kimlik numaranızla eşleşen başvuru verilerinizi tarayarak kurada hak sahibi olup olmadığınızı (Asil, Yedek veya Kurada Çıkmadı şeklinde) doğrudan ekrana yansıtacaktır.

2. TOKİ Resmi Web Sitesi Üzerinden İsim Listesi Kontrolü

Alternatif bir yöntem olarak listeleri toplu halde incelemek isteyen vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesini kullanabilirler:

talep.toki.gov.tr veya kurumun ana sayfası olan toki.gov.tr adresine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "Kura Sonuçları" veya "Kura Sıra Numarası Sorgulama" duyurularına tıklayın.

Açılan sayfada İstanbul ilçelerine (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri vb.) göre ayrılmış olan PDF formatındaki asil ve yedek isim listelerini indirerek kendi adınızı kontrol edebilirsiniz.

KURADA İSMİ ÇIKANLARI VE ÇIKMAYANLARI NELER BEKLİYOR?

Asil Hak Sahipleri: Kurada asil olarak ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, TOKİ tarafından önümüzdeki günlerde SMS ve resmi duyurular yoluyla sözleşme imzalama sürecine davet edilecek. İlgili banka şubelerinde peşinat ödemeleri ve resmi evrak teslimi yapılacak.

Yedek Hak Sahipleri: Asil listede yer alıp sözleşme imzalamayan veya şartları taşımadığı sonradan tespit edilen kişilerin yerine, yedek listedeki isimler sırasıyla çağrılacak. Bu nedenle yedek listede olanların TOKİ duyurularını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Kurada İsmi Çıkmayanlar: Hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru aşamasında bankalara yatırdıkları 5.000 TL tutarındaki katılım bedelini, kura sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5 iş günü içerisinde banka şubelerinden, ATM'lerden veya mobil bankacılık üzerinden kesintisiz olarak iade alabilecekler.