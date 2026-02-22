500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde İzmir’e tahsis edilen 21 bin 20 konut için geri sayım başladı. Peki, TOKİ İzmir kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?

İZMİR'İN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, AÇIKLANDI MI?

İzmir'in TOKİ kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.

HAFTALIK TOKİ KURA TAKVİMİ

16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550,

17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633,

18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255,

19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165,

20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,

21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.