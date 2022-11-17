TOKİ, İzmir'de iş yeri satıyor
TOKİ, İzmir'de açık arttırma ile 68 işyerini satışa çıkaracağını duyurdu. Farklı metrekarelerde ve konumdaki işyerleri için 23-24 Kasım’da açık arttırma düzenlenecek.
TOKİ, İzmir’de 68 işyerini açık artırma ile satışa çıkarıyor. Tutarın yüzde 30'unu peşin, kalan taksitleri ise 120 vade ile ödeyebilecek olan iş yerleri için başvurular TOKİ hizmet merkezleri ve internet üzerinden alınacak. Kemalpaşa’daki 38 iş yeri 9 ayda, Seferihisar’daki 30 iş yeri 12 ayda teslim edilecek.
Açık artırmaların 23-24 Kasım 2022 günleri saat 10.30'da yapılacağını ifade eden Yatırım Danışmanı Bilal İvenç, "Kemalpaşa'da 29 ve 42 metrekarelik 38 adet işyeri var. 29 metrekare olanlar 405 bin liradan, 42 metrekare olanlar ise 540 bin liradan ihaleye çıkacak. Açık artırmaya katılım için son başvurular 22 Kasım’a kadar devam edecek. Satışa çıkan dükkanlar fırın da olabilir emlak ofisi de olabilir. Tüm sektörler için uygun iş alanları hazır" dedi.
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