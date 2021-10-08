TOKİ, Kanal İstanbul güzergahındaki konut projesinin ihalesini yaptı
Tartışmalı Kanal İstanbul projesi kapsamında imara açılan “tarla” ve “ham toprak” alanları üzerine konut projelerinin ihalesi yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin tartışmalı Kanal İstanbul projesi kapsamında imara açılmak istenen “tarla” ve “ham toprak” alanları üzerine hazırladığı konut projelerinin tepkilere karşın ihalesini yaptı. İhaleye verilen tekliflerin değerlendirme sürecinde olduğu kaydedildi.
Kanal İstanbul kapsamında inşa edilecek “Yenişehir”in imar planları hazırlanmıştı. Kanalın etrafında kurulacak yeni şehrin üç etaptan oluşan planlarıyla birlikte çoğunluğu tarla alanlarından oluşan bölge imara açılmıştı. En çok tartışılan arazilerden biri de proje güzergâhında yer alan Arnavutköy, Sazlıbosna Mahallesi’ndeki 970 bin 300 metrekarelik mera olarak kullanılan araziydi. Bu arazi planlarla konut-ticaret alanına dönüştü. TOKİ’nin sessiz sedasız söz konusu mera arazisinin de içinde bulunduğu kanal manzaralı arazilere ilişkin ihale ilanı yayımladığını ortaya çıkarmıştık. Çok sayıda yurttaş ve yetkili konut projelerine tepki göstermişti. Buna karşın TOKİ “Arnavutköy ilçesi, 1. Etap 540 konut ve 8 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi”ni önceki gün gerçekleştirdi.
Kayıtlarda ihalenin tekliflere kapalı olduğu ve alınan tekliflerin değerlendirildiği belirtildi. Araziler tapu ve kadastro kayıtlarında “ham toprak” ve “tarla” olarak görünüyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekliye iyi haber
- Bülent Ersoy harekete geçti
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
- Dabbetülarz adı Yargıtay'ı harekete geçirdi
- Milan-Atletico Madrid maçındaki tercihleri olay olmuştu!
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik
- Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
- Soylu'nun akrabasının adı bıçaklı saldırıda
- Şişli'de görünmez kaza: Korkuluk kopunca aşağıya düştü
- Erdoğan’ın yaptığı üç teklif