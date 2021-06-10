Yurttaşın banka ve TOKİ gibi şirketlere toplam borcu 939 milyar liraya ulaştı

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporu, Türkiye’de yaşanan sorunların geldiği noktayı çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Buna göre,

- Yurttaşın banka ve finansman şirketlerine olan borcu (takiptekiler dahil) 21-28 Mayıs arasında 10.1 milyar lira artarak 882.3 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 18.2 milyar lirası takipte. Toplam borcun 722.9 milyar lirası tüketici (konut, otomobil dahil) kredilerinden, 159.3 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor.

- Yurttaşın, bankaların varlık yönetim şirketlerine sattıkları alacaklardan kaynaklanan borç toplamı da mart sonu itibarıyla 30.3 milyar lira olarak açıklandı.

YOKSULLUK GÖSTERGESİ

- Yurttaşın Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) olan borçları 26.4 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

- Yine raporuna göre genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenenlerin sayısı 7 milyonu aşıyor. Primini kendisi ödeyenlerin sayısı da 2 milyon 107 bin kişi oldu.

- İlk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11 bin 165 adet artışla 51 bin 206 yeni şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kurulurken, 13 bin 221 adetlik artışla 39 bin 66 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

- İlk 5 ayda 28 bin 39 azalışla 119 bin 404 yeni esnaf tescil (kuruluş) edilirken, 3 bin 695 artışla toplam 40 bin 5 esnaf da kapandı.