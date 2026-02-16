81 ilde başlatılan 500 bin konut projesi ile TOKİ, Konya’da 15 bin 200 konut inşa ediyor. Peki, TOKİ Konya kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ KONYA KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, Konya’da 15 bin 200 konut hayata geçiriyor. TOKİ Konya kurası için başvuru yapan vatandaşların kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ tarafından yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak Konya kurası isim listesine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ TARİHİ

TOKİ Konya kura çekimi, 17 Şubat 2026 saat 11.00’de Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda gerçekleşecek.

TOKİ KONYA KURASI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Konya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.