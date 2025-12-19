TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulaması başladı. Başvuruları bugün sona erecek olan TOKİ başvuru sonuçları ilgili kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi isim isim liste ne zaman açıklanacak?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK

Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.,

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün içinde hem TOKİ’nin resmî web sitesinde hem de e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.