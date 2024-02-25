TOKİ mağdurları AKP İlçe Başkanlığı önünde: 'Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 14:09

Güncelleme: 25.02.2024 - 14:09

İstanbul Tuzla'da beş yıldır hak sahibi olduğu evde oturmayı bekleyen TOKİ mağdurları bugün AKP Maltepe ilçe binası önünde toplandı. Basın açıklaması yapmak isteyen mağdurlara, polis müdahale etti.

Basın açıklaması yapamayan TOKİ mağdurları, "Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?" sloganları ile seslerini duyurmaya çalıştı.

Mağdurların pankartlarındaki "5 yıldır yapamadığınız konutların faturasını bize kesemezsiniz" yazısı dikkat çekti.