TOKİ mağdurlarından Murat Kurum'a protesto
Pendik Belediyesi tarafından hamsi festivali düzenlendi.Etkinliğe katılan Murat Kurum, TOKİ mağdurları tarafından protesto edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir etkinlikte TOKİ mağduru olan yurttaşlar tarafından protesto edildi.
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