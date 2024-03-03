TOKİ mağdurlarından Murat Kurum'a protesto

Yayınlanma: 03.03.2024 - 19:01

Güncelleme: 03.03.2024 - 19:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir etkinlikte TOKİ mağduru olan yurttaşlar tarafından protesto edildi.