TOKİ mağdurlarından Murat Kurum'a protesto

Pendik Belediyesi tarafından hamsi festivali düzenlendi.Etkinliğe katılan Murat Kurum, TOKİ mağdurları tarafından protesto edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 19:01
TOKİ mağdurlarından Murat Kurum'a protesto
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir etkinlikte TOKİ mağduru olan yurttaşlar tarafından protesto edildi.


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