TOKİ’nin 20 bin konutluk ‘açık satış’ kampanyası başlıyor: Bakan Kurum ayrıntıları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin bilgiler verdi. Kurum, "TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, Açık Satış Kampanyası'nda 20 bin evin sahibini bulacağını belirterek, Ankara’da satışa çıkarılacak daireler hakkında bilgi verdi.

Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutların depreme dayanıklı olduğunu belirten Murat Kurum, Ankara’da 2+1 konutların 3 milyon 100 bin liradan, taksitlerin ise 21 bin 400 liradan başlayacağını aktardı.

Kampanya kapsamında satışlar 15-17 Haziran tarihleri arasında Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Başvuruda, ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmayacak. Tek şart evinin bulunmaması ve 18 yaşın üzerinde olunması.

Evler peşin alınması halinde yüzde 25 indirim uygulanacak, yüzde 50 peşinat halinde 72 ay vade için yüzde 8 indirim yapılacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50’lik peşinatın yarısı sözleşmede, yarısı ise 12 ay sonra alınacak, kalan kısma 60 ay vade yapılacak.