TOKİ’nin 500 bin konut projesinde İstanbul etabı başlıyor: 3 gün sürecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Türkiye genelinde yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul için kura süreci yarın başlayacak.

Proje kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun hak sahipleri, 25 Nisan’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek törenle belirlenecek. Kura çekimlerinin üç gün sürmesi planlanıyor.

“Yüzyılın Konut Projesi” adıyla duyurulan çalışmada, Türkiye genelinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Projeyle en az 2 milyon kişinin uygun fiyatlı konutlara erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

İSTANBUL'DA KURA ÇEKİMİ 3 GÜN SÜRECEK

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek.

Bu kapsamda, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

Başvuruların 10 Kasım 2025’te başladığı projeye ülke genelinde 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Başvuruların 5 milyon 242 bini geçerli sayılırken, en yüksek başvuru 1 milyon 235 bin kişiyle İstanbul’dan geldi.

İSTANBUL'UN GELİR VE ÖDEME ŞARTLARI FARKLI TUTULDU

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli yurttaşlara sunulacak.

Kura süreci İstanbul’dan önce 80 ilde tamamlandı. 29 Aralık 2025 ile 10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan çekilişlerde 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. İstanbul’daki çekilişlerle birlikte süreç tamamlanmış olacak.