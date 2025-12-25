TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sonuçları ve kura çekilişi takvimi için geri sayım başladı. Peki, TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hak sahibi belirleme kura çekimi 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, 10 Kasım'da başlayan e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta sona erecek. Banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta tamamlanacak.

İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK

Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.