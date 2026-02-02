Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 2-8 Şubat kura takvimini paylaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş kura çekim tarihi belli oldu. Peki, TOKİ Şubat kura takvimine göre Kahramanmaraş kurası ne zaman? TOKİ Kahramanmaraş konut ilçe kontenjan dağılımı

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanan 2-8 Şubat TOKİ kura takvimi ile Kahramanmaraş kura tarihi belli oldu.

Takvim kapsamında TOKİ Kahramanmaraş kurası, 5 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

TOKİ’nin Kahramanmaraş’ta inşa edeceği 8 bin 196 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

Kahramanmaraş Merkez’de (Dulkadiroğlu, Onikişubat) 4 bin 800,

Elbistan’da 1.500,

Afşin’de 600,

Pazarcık’ta 400,

Türkoğlu’nda 350,

Nurhak’ta 250,

Göksun’da 180,

Andırın’da 50,

Ekinözü’nde 35,

Çağlayancerit’te 30 konut inşa edilecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları,

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.