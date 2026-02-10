Her hafta güncellenen kura takvimi ile Adana kura tarihi araştırılıyor. Adana’da toplam 12 bin 400 konut hayata geçirilerek binlerce yurttaş ev sahibi olacak. Peki, TOKİ Şubat takvimi ile Adana kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Adana kura tarihi...

TOKİ ADANA’DA 12 BİN 400 KONUT İNŞA EDECEK

TOKİ, 81 ilde 500 bin konut projesi doğrultusunda kura çekimlerini sonuçlandırmaya devam ediyor. Kuralar sonucunda binlerce vatandaş ev sahibi oluyor.

Proje kapsamında TOKİ Adana’da 12 bin 400 konut hayata geçiriyor.

TOKİ ADANA İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

Başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler listesi henüz açıklanmadı. Kabul edilenler ve reddedilenler listesi, TOKİ’nin web sitesi üzerinden duyurulacak.

TOKİ ADANA KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-15 Şubat 2026 kura takvimini yayınladı. Takvim kapsamında Adana’da yapılacak kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.