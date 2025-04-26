TOKİ vaadiyle üye kazanmaya çalıştılar: 'Üye ol, ev kampanyasından faydalan'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 07:59

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim Bir-Sen’in Diyarbakır’da TOKİ vaadiyle üye kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı. Sendika şube yönetiminin, üyelerine “TOKİ Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda üyelerimize özel taksitli konut projesi için ön talep alma sürecini başlatmış bulunmaktayız” mesajı attığı öğrenildi. Ancak ortada bir anlaşma olmadığı ortaya çıktı. Eğitim-İş Diyarbakır Şubesi, TOKİ ile bir anlaşması olmadığı halde ev sözüyle üye kazanmaya çalışan Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi’ne tepki gösterdi.

‘YETKİLİ AMA ETKİSİZ SENDİKA’

Eğitim-İş Diyarbakır Şubesi konuya ilişkin Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Eğitim-İş Diyarbakır Şubesi’nin yaptığı açıklamada “Eğitim Bir-Sen, kamu emekçilerinin gerçek sorunlarını görmezden gelmiş, masa başında yürütülen göstermelik toplu sözleşme süreçlerinde memurları yüzdelik dilimlere ve kırıntı artışlara mahkûm etmiştir. Bugün yoksulluk sınırının 78 bin TL olduğu ülkemizde, ortalama bir devlet memuru 47 bin TL maaşla yaşam mücadelesi vermektedir. Bu tablo, sözde yetkili ama gerçekte etkisiz sendikanın yıllardan beri toplu sözleşme masasına otururken pazarlık gücünün olmadığını, sadece iktidarın taleplerine uyum sağladığını açıkça ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘ÖĞRETMENİN EV HAYALİNİ İSTİSMAR ETTİLER’

Açıklamada, Eğitim Bir-Sen yöneticilerinin; Diyarbakır’da okul okul gezerek, TOKİ ile anlaşma yaptıkları ve kendi sendikalarına üye olanların bu projeden yararlanabileceği iddialarını ortaya attığı belirtildi.

Bu durumun; ahlaka, hukuka ve sendikal etiğe tamamen aykırı teklif ve açıkça kamu emekçilerini kandırmaya yönelik bir girişim olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Diyarbakır Eğitim-İş şubesi olarak, Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak, Eğitim Bir-Sen’in yalanını deşifre ettik. CİMER’e yazdığımız yazıda ‘Diyarbakır ili sınırları içerisinde TOKİ Genel Müdürlüğü ve MEMUR-SEN Konfederasyonu’na bağlı Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi arasında TOKİ konut proje çalışması var mı? Varsa TOKİ ile Eğitim Bir- Sen Diyarbakır Şube arasında herhangi bir protokol yapıldı mı? TOKİ’nin Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi’ne yönelik bir çalışması olacak mı?’ diye sorduk. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) aldığımız cevap ise, ‘CİMER başvurunuz Finansman Dairesi Başkanlığınca incelenmiştir. Başvurunuzda belirtilen hususlarla ilgili olarak Daire Başkanlığımız nezdinde bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunulur’ şeklinde olmuştur” denildi. TOKİ’nin herhangi bir sendikaya ayrıcalık tanıyamayacağının anımsatıldığı açıklamada, “Eğitim Bir-Sen, eğitim emekçilerinin ev sahibi olma hayalini bile istismar etmektedir” ifadeleri yer aldı.

‘DİN SÖMÜRÜSÜYLE ÖRGÜTLENİYORLAR’

Açıklamada; Eğitim Bir-Sen’in, Eğitim İş’i ‘başörtüsü’ tartışması üzerinden hedef gösterdiği de ifade edildi ve “Eğitim Bir-Sen’e bağlı kişiler ‘Eğitim-İş başörtüsüne karşı, dinsiz bir sendikadır’ gibi hiçbir temele dayanmayan yalan ve iftiralarla propaganda yapmaktadır. 4 Ekim 2022 tarihli, bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bir haber üzerinden Eğitim-İş’in kılık kıyafet serbestliği konusundaki ‘çağdaş kıyafet’ ifadesi başörtüsüne karşıymış gibi lanse edilmekte, din sömürüsü yoluyla örgütlenme çalışmaları yürütülmektedir. Hiçbir Eğitim-İş üyesi, inancı nedeniyle ötekileştirilemez, ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Bu tür yalan ve iftiralar, sendikal mücadeleyi karalamaya, kamusal meşruiyetimizi zedelemeye yönelik çaresiz çırpınışlardır” denildi.

‘EĞİTİM SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİN’

Eğitim-İş Diyarbakır Şubesi açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Bu ahlaksız kampanyalara karşı sessiz kalmayacağız. Tüm bu iddialarla ilgili gerekli hukuki başvuruları yapacak, suç duyurularında bulunacağız. Hiç kimse inançlar üzerinden algı ve korku siyasetiyle kamu emekçilerini yönlendiremez! Buradan açıkça çağrımızdır: Eğitim Bir-Sen, yalan, iftira ve din istismarıyla değil; eğitimin gerçek sorunlarına çözüm üreterek örgütlenmelidir. Emekçilerin umudu, sadece ilkeli, şeffaf ve hak temelli bir sendikal mücadelede yeşerir”.