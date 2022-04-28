TOKİ'den Akşener'in açıklamalarına yanıt geldi: 'Maksadını aşan mesnetsiz itham ve iftiralar'

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:51

TOKİ sosyal medya hesabı Twitter'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına yanıt verdi. Akşener, "TOKİ'nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu, TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığını" belirtmişti.

Açıklamada, 1984 yılında kurulan TOKİ'nin dar gelirli yurttaşlar için nitelikli ve erişilebilir sosyal konut üretmek amacıyla ana misyon ve hedefleri doğrultusunda 2002 yılına kadar 19 yılda sadece 43 bin 145 konutu tamamladığı belirtildi.

TOKİ'nin öncelikle dar ve orta gelirli vatandaşların sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgelerindeki konutların yapımı yönündeki çalışmalarını sürdürme hedefinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurumsal amaçlarımızdan biri de konut sektörünü örnek uygulamalarımızla disipline etmektir. Bu amaçla son yıllarda üretim payımızı yüzde 8'lerden yüzde 14'lere yükselttik. 2002 yılından günümüze kadar 1 milyon 100 bin konut rakamına ulaşılmış ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek amacıyla bir görev bilinciyle hareket ettik. Dünyada bir benzeri bulunmayan bu başarıyı sağlayan kurumumuz, kalkınmakta olan birçok ülkeye rol model olmuş ve başarısını arttırmak için azimle çalışmaya devam etmektedir. Üzülerek söylüyoruz ki İYİ Parti Genel Başkanı, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki 27 Nisan 2022 tarihli konuşmasında 'TOKİ'nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı …' yönündeki maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki açıklamalarda bulunmuştur."

TOKİ'nin "hesap verilebilirlik" ve "şeffaflık" açısından faaliyetlerin raporlanmasının yıllık olarak yapıldığı belirtilen açıklamada,"İdarenin bütün birimlerinin faaliyetleri ayrıntılı olarak faaliyet raporunda yer almaktadır. Kamuoyuna hesap verebilirlik yönüyle bakıldığında, idarenin faaliyetleri üzerinde parlamento denetimi ve dolayısıyla kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maalesef, İYİ Parti Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalardan, partisinin milletvekillerinin de üye olarak görev yaptığı bu komisyonlardan bihaber olduğu anlaşılmaktadır. Zira Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında TOKİ'nin hiçbir denetime tabi olmadığı hiçbir kuruma karşı hesap vermediği yönünde açıklamalarda bulunmuştur. TOKİ'nin 'kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş olduğu', ayrıca TOKİ'den bahsederken 'yağmalama', 'talan', 'hırsızlık' gibi maksadı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır. Öte yandan siyasetle uğraşanların siyasi saiklerle kurumları, kurum yöneticilerini, bürokratları hedef alması da anlaşılır bir durum değildir, kabul edilemez. Bu itibarla, yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, kurumu yıpratmayı hedefleyen, maksadını aşan, talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKŞENER'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında, TOKİ'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sosyal devlet anlayışını yansıtan bir uygulama olduğunu ancak bu kurumun, AKP iktidarında amacına uygun şekilde işletilmediğini ve iktidarın arpalığı haline geldiğini söylemişti.

Türkiye'de konut krizi olduğunu dile getiren Akşener, "Çıkartılan 30'a yakın yasayla geniş mali ve idari yetkilerle donatılan TOKİ ise bu krize çözüm olması beklenirken kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş durumda. TOKİ, hiçbir kuruma karşı hesap vermiyor. Bütçesi Meclis'e gelmiyor. TOKİ'nin, devlet bütçesi içindeki yeri belirsiz. Gelişigüzel ve keyfi biçimde karar alarak, kamu kaynağını kullanıyor. TOKİ ile iş yapan yüklenici firmalar, şeffaf olmayan süreçlerin sonucunda ihaleler kazanıyor. Kamunun sırtından adil ve yasal olmayan kazançlar elde ediliyor. Yani devlet arazilerimiz yağmalanıyor, kamu kaynaklarımız çarçur ediliyor. Vatandaşlarımız, piyasanın yıkıcı etkilerine karşı, savunmasız bırakılıyor" diye konuşmuştu.