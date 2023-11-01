Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe gözaltına alındı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:45

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:18

Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı. Şardan'ın gözaltına alınma gerekçesi olarak "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gösterildi.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Şardan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin Şardan'ın evinde arama yaptığı da öğrenildi.

Fotoğraf: Alican Uludağ

Şardan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

YAZININ İÇERİĞİ

Tolga Şardan'ın yazısında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yargı dünyasıyla ilgili hazırladığı bir raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu, Erdoğan'ın rapordaki bir isme çok şaşırdığı iddia ediliyordu.

Şardan söz konusu raporda iki önemli bölümün bulunduğunu, bunlardan ilkinin son 5-6 yıldır büyük kentlerdeki adliyelerdeki skandal kararlar, işlemler ve uygulamalar hakkında olduğunu söylemişti.

"Dosyaların içeriği, dosyalar üzerinde karar veren yargı mensupları ve dosyaları takip edip sonuçlanmasını sağlayan dosya takipçilerinden oluşan bağlantılar tespit edildi. Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi. Hatta söz konusu isimlere raporda yer verildiği kaynaklarca ifade ediliyor" bilgisini veren gazeteci, şunları kaydetmişti:

'ERDOĞAN, MİT YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ'

"Raporun verilmesinin ardından Erdoğan'ın bazı MİT üst düzey yöneticileriyle bire bir görüşerek kendilerinden daha detaylı bilgi aldığı ifade ediliyor. Erdoğan'la görüşen MİT üst yöneticileri arasında Başkan İbrahim Kalın'ın dışında özellikle 'bölge başkanı' konumunda isimlerin bulunduğunu söyleyebilirim.

Hatta Erdoğan'ın kendisine iletilen bilgiler kapsamında, İstanbul'da görevli üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili aktarılan veriler sonrasında 'hayal kırıklığı' yaşadığını ifade ettiği ve söz konusu yargı mensubuna çok sinirlendiği belirtiliyor.

Ülkedeki yargı sistemi sağlanması için adliyeler ve Emniyet'te adımların atılması gerektiği Erdoğan'a aktarılan diğer bilgilerden. (...)"

GAZETECİ DİNÇER GÖKÇER DE HEDEF OLDU

Bugün hakkında gözaltı kararı verilen diğer gazeteci de Halktv.com.tr özel haber muhabiri Dinçer Gökçe oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinçer Gökçe hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı. Gökçe “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberi nedeniyle gözaltına alındı.

Halk TV’nin binasında öğle saatlerinde gözaltına alınan Gökçe, Bakırköy Adliyesi’ne götürülerek ifade verdi. Gökçe, adliyede savcılığın kararını bekliyor.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“26.10.2023 Perşembe günü saat 19.29 tarihinde https://halktv.com.tr haber sitesinde yayınlanan ‘Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı’ başlıklı haber içeriğinde; yedi suçtan 44 yıl hapis cezası alan E.D. ile 34 yıl hapis cezası alan T.D.’nin Bakırköy 20.Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verildiğine ilişkin haber yayınlanmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede; haber içeriğinde adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezalarını Kırıkkale ile Edirne Kapalı İnfaz Kurumunda infaz etmekte oldukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olup, kamuoyu nazarında yargıya olan güven ve itibarı sarsmaya yönelik olduğu görülmüştür. Tamamen gerçeğe aykırı haber yapılmak suretiyle kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilerek, adı geçen haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alanen Yayma’ suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcılığınca Resen Soruşturma başlatılmış ve şüpheli 01.11.2023 tarihinde gözaltına alınmıştır.”