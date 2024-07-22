TOM 8. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonuçlandı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:19

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:19

Genel Kurulda yapılan seçim sonucu, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği YK Başkanı Av. Sedef Erken Sekreterya olarak seçildi.

Yürütme Kurulu üyeliklerine Dudu Karaman Dinç (Denizli Otizm Derneği), Serap Dikmen Ahmetoğlu (KEDİ-Kabul, Eşitilik, Dahil olma, İstihdam-Otizm Derneği), Aslıhan Ulu Volkan (Engelsiz Yarınlar Derneği), Demet Çileli (Akdeniz Otizm Derneği), Kıymet Bilgici ( Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği), Özgül Gürel (Tohum Otizm Vakfı), Necdet Gümüş (Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği), Yusuf Doğukan Çiftçi (Gölcük Otizm Derneği), Senem Saygı (Bartın Otizm Spor Kulübü) ve Aziz Ergün (Yeni Hayat Engelsiz Yaşam Derneği) seçildi.

Otizmli bireylerin insan onuruna yakışan bir yaşama kavuşması için gereken her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade eden TOM üyeleri “Önceliğimiz Otizm Eylem Planı’nın uygulanması için çalışmak. Hak savunusu alanındaki çalışmalarımızı ülkemizdeki 123 STK’nın ortak çabasıyla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Otizmli bireylerin geleceğini güvence altına alması gereken yasalardaki yetersiz düzenlemeler ve denetim eksiklikleri, eğitimde yaşanan ayrımcılıklar, bakım sistemleri ve bakım merkezleri, otizmli bireylere dair yetersiz olan verilerin güncellenmesi, sağlık sistemindeki sorunlar, otizmli bireylerin maruz kaldığı çeşitli şiddet ve istismar olayları gibi pek çok konu Genel Kurul gündeminde dile getirildi ve çözüm için hep birlikte, sistemli ve kararlı bir çalışma hedefi belirlendi.

Başta Otizm Eylem Planı olmak üzere alana dair aktif saha çalışmaları ve lobi faaliyetlerini yürüten şemsiye bir kuruluş olan, otizm alanının 80’li yıllarda kurulan ilk derneklerden itibaren hafızasını taşıyan ve bu birikimi ileri taşıma hedefiyle ilerleyen TOM, Türkiye’de otizm alanında çalışan 123 sivil toplum kuruluşundan oluşuyor.