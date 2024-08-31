'Tombalacı Mehmet' rolüne hayat veren Haldun Boysan ölümünün 4. yılında anıldı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 11:18

Güncelleme: 31.08.2024 - 11:18

Rol aldığı ve seslendirdiği çok sayıda yapımla Türk izleyicisinin hafızalarına kazınan seslendirme sanatçısı, dizi ve sinema oyuncusu Haldun Boysan, vefatının 4. yılında yad ediliyor.

Durmuş Ali Boysan ile Sabriye Nüket Boysan'ın oğlu olan ünlü oyuncu, Ankara'da 6 Temmuz 1958'de dünyaya geldi.

Boysan, TED Ankara Kolejinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapan sanatçı, sesinin çok beğenilmesi üzerine İngilizce ve Türkçe filmlere dublajlar yaptı.

"Cezalandırıcı", "Yıldırım Han ve Emir Sultan", "Asteriks ve Oburiks Sezar'a Karşı", "El Dorado Yolu" ile "Akıl Oyunları" filmlerindeki sesiyle Türkçe dublajlı filmlerin vazgeçilmesi haline gelen usta sanatçı, oyunculuk kariyerine 1997'de yayın hayatına başlayan "Böyle mi Olacaktı?" dizisindeki rolüyle başladı.

Haldun Boysan, ilerleyen yıllarda çeşitli film ve dizilerde rol alarak her rolüne kendine özgü bir derinlik ve karakter katmasıyla tanındı.

TOMBALACI MEHMET KARAKTERİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Genellikle kötü adam karakterleriyle sevilen usta oyuncunun başarısı kısa sürede sinema dünyasında yankı buldu.

Boysan, 1998 yapımı "Gemide" filminde canlandırdığı Kamil karakteriyle büyük ilgi gördü, 1999'da düzenlenen "11. Ankara Uluslararası Film Festivali"nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Sanatçı, kötü karakterleri canlandırmayı, kişinin iç dünyasına dalmak ve insanın karanlık tarafını keşfetmek olarak niteledi.

Bir yandan seslendirmelerle diğer yandan oyunculukla sinema kariyerini başarılı şekilde sürdüren Boysan'ın kariyerindeki bir diğer dönüm noktası, "Kurtlar Vadisi" dizisi oldu. Usta oyuncu, 2003'te yayın hayatına başlayan dizide canlandırdığı mafya babası "Tombalacı Mehmet" karakteriyle büyük ilgi gördü.

Boysan'ın bu karakteri canlandırırken sıradan bir kötülüğü aşarak karakterin psikolojik ve sosyolojik derinliklerini de yansıtması, Türk sinemasındaki kötü karakter kavramına farklı bir boyut kazandırdı.

Kurtlar Vadisi'ndeki rolünün ardından çok sayıda dizi ve filmden mafya babası rolü teklifi alan Boysan, izleyiciye kötü örnek sunmamak adına bu tekliflerin çoğunu reddetti ve iyi karakterleri oynamaya başladı.

DİZİ ÇEKİMLERİ SIRASINDA VEFAT ETTİ

Usta oyuncu, 31 Ağustos 2020'de "Maria ile Mustafa" dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayata veda etti.

Cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilen Boysan'ın, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle hastaneye gidemediği ve bu yüzden kalp pilini değiştiremediği öğrenildi.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Boysan aynı zamanda Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiydi.

Haldun Boysan'ın seslendirme yaptığı filmler şunlar:

"Cezalandırıcı", "Yıldırım Han ve Emir Sultan", "Asteriks ve Oburiks Sezar'a Karşı", "El Dorado Yolu", "Akıl Oyunları", "Ocean's Twelve", "Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı", "Arabalar 2-Sheriff" ve "Terminatör: Genisys - O'Brien"

Usta oyuncunun rol aldığı film ve diziler ise şöyle:

"Kara Melek" (1997), "Gemide" (1998), "Çılgın Bediş" (1998), "İkinci Bahar" (1998), "Gülün Bittiği Yer" (1998), "Ayrı Dünyalar" (1998), "Aşkın Dağlarda Gezer" (1999), "Merdoğlu" (2000), "Nisan Yağmuru" (2000), "Vasiyet" (2001), "Derviş" (2001), "Gülbeyaz" (2002), "Karaoğlan" (2002), "Hürrem Sultan" (2003), "Esir Şehrin İnsanları" (2003), "Kurtlar Vadisi" (2003-2004), "Brindar" (2004), "Aynalar" (2004), "Görünmez Adam" (2004), "Bir Aşk Hikayesi" (2004), "Kısmet" (2005), "Asla Unutma" (2005), "Zaman Tüneli" (2005), "Silahların Gölgesinde" (2005), "Cennet Mahallesi" (2005), "Gen" (2006), "Köprü" (2006), "Meçhule Gidenler" (2006), "Taşa Yazılan Aşk" (2006), "Hayat Türküsü" (2006), "Selena" (2006), "Camgöz-Kan ve Vanilya" (2007), "Dağlar Delisi" (2007), "Kara Güneş" (2007), "Canım Ailem" (2008), "Beni Unutma" (2008), "Servet Avcısı" (2008), "Hesaplaşma" (2009), "Kapalıçarşı" (2009), "Abimm" (2009), "Harbi Define" (2010), "Sensiz Yaşayamam" (2010), "Çakıl Taşları" (2010), "Canan" (2011), "Firar" (2011), "Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi" (2012), "Merhamet" (2013), "Zeytin Tepesi" (2014), "Sesli Güldüm" (2014), "Otel Divane" (2014), "Gülcemal" (2014), "Ulan İstanbul" (2014), "O'nun Hikayesi" (2015), "El Değmemiş Aşk" (2016), "Bahtiyar Ölmez" (2017), "Baba 1,5" (2018), "Ege'nin Hamsisi" (2018), "Akıllara Seza" (2019), "Aile Şirketi" (2020), "Alef" (2020), "Maria ile Mustafa" (2020).