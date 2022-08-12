Tomruk yüklü TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü TIR devrildi. Yola savrulan tomruklar sebebi ile trafik durma noktasına geldi.

(İHA)
12 Ağustos 2022 Cuma, 15:56
Tomruk yüklü TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi
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Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametine seyir halinde olan L.Ç. idaresindeki 32 LD 186 plakalı tomruk yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen araç içerisindeki tomruklar yola savruldu. Yaralananın olmadığı kazada trafik durma noktasına geldi.

Ekiplerce bölgede yapılan çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü.


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