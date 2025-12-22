Topkapı’da tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi!

İstanbul’da Topkapı–Mescid-i Selam seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonu’nda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Olayın ardından tramvayda bulunan yolcular ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Yaşanan aksama nedeniyle T4 hattındaki seferlerin Fetihkapı ile Mescid-i Selam istasyonları arasında yapıldığı öğrenildi.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “T4 Topkapı–Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescid-i Selam–Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır” denildi.