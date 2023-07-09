Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda yangın çıktı
Son dakika gelişmesi... Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Topkapı Sarayı'ndaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin restoranda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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