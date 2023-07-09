Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda yangın çıktı

Son dakika gelişmesi... Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:27
Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda yangın çıktı
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Topkapı Sarayı'ndaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin restoranda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Topkapı Sarayı

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