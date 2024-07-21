Topkapı Surları'nın altında 'ahlaksız teklif' iddiası: 'Yarım saatte 3-4 amca geldi...'

Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:05

Güncelleme: 21.07.2024 - 17:12

İstanbul'da Topkapı Surları'nın yanında bulunan bir parkta 'ahlaksız teklif' iddiası gündem oldu.

Bir erkek, sosyal medyada Topkapı Surları'nın yanındaki parkta otururken birçok erkekten ahlaksız teklif aldığını öne sürdü.

"EŞCİNSEL BİRLİKTELİK İSTİYORLAR"

"Yarım saatte 3-4 amca geldi, 'gel şuraya gidelim, gel buraya gidelim' dediler" iddiasında bulunan sosyal medya kullanıcısı, o anları kayda aldı.

Videoyu çeken ve sözlü tacize uğradığını iddia eden kullanıcı, parkta oturduğu üsre boyunca 6-7 erkekten eşcinsel birliktelik teklifi aldığını öne sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan o video ise kısa sürede gündem oldu.