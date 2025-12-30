Toplam prim üretimi, Ocak-Kasım 2025’te 1 trilyon 60 milyar liraya ulaştı: 1.2 trilyon TL kapıda!

Sigorta pazarındaki hareketlilik ve enflasyon, prim üretiminin ilk kez 1 trilyon lirayı aşmasıyla sonuçlandı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin TSB) verilere göre Ocak-Kasım 2025’te, Ocak-Kasım 2024’e kıyasla toplam prim üretimi yüzde 47.7 artışla 1 trilyon 60 milyar liraya ulaştı. 2025’in 1.2 trilyon lira ile kapanacağı tahmin ediliyor. Yine ilk 11 ayda, prim üretimi hayatdışında yüzde 43.3 artışla 901.8 milyar lira, hayatta yüzde 79.1 artışla 158 milyar liraya yükseldi. Hayatdışının ayrıntılarına bakıldığında yüzde 25.51 ile en büyük payı olan zorunlu trafik sigortasındaki prim üretiminin yüzde 42.66 artışla 230.1 milyar liraya çıktığı görülüyor. Kaskodaki üretim de yüzde 30.7 artışla 127.3 milyar lira oldu. Bu branşın payı yüzde 14.11. Sağlık branşı ise gücünü koruyor. Prim üretimi yüzde 57.5 artışla 175.6 milyar liraya çıktı. Toplamdaki payı iki puan artarak yüzde 19.5 oldu. Sağlık kapsamında tamamlayıcı sağlıktaki üretim de yüzde 81.2 artışla 69.4 milyar lira. Bunların yanında prim üretimi yangında yüzde 35.4 artışla 91 milyar lira, genel zararlarda yüzde 50.3 artışla 92.8 milyar lira, kazada yüzde 30.4 artışla 20.6 milyar lira oldu. Öte yandan zorunlu deprem primi yüzde 37.4 artışla 16.1 milyar lira, ihtiyari deprem primi yüzde 41.9 artışla 29.9 milyar liraya yükseldi.