Toplanan bağışlar nereye harcandı?

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kampanya kapsamında 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 TL bağış toplandığını, bunun 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 lirasının AFAD üzerinden deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçları için kullanıldığını belirtti. Her ne kadar bağışlar yerine ulaştı dense de deprem bölgesindeki sorunlar 1 yıldır çözülmedi. Bağışların nereye harcandığına ilişkin bir açıklama da yapılmadı.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Barış Soydan, “Depremin daha ilk günlerinde böylesine büyük bir yardım kampanyası yapılması oldukça yanlıştı. Orada devletin bütün ağırlığıyla kendisini göstermesi gerekiyordu. Bu işin özel bir vergisi olur. ‘Gönlünüzden ne koparsa’ anlayışıyla böylesine büyük bir afeti yönetemezsiniz” dedi.

‘TOPLUM İKNA OLMADI’

Soydan, “Toplumun, toplanan bu vergilerin kendi yararlarına harcanacağı konusunda ikna olması gerekiyor. Ortada yine Kanal İstanbul gibi çılgın projelere mi harcanacak şüphesinin olduğu bir yerde belki de hiç böyle bir vergi almamak gerekiyor” dedi.