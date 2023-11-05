Toplu açılışta yine 'kurdele' krizi yaşandı: Küçük kız önce kesti, Erdoğan böyle tepki verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde yeni bir kurdele kesme olayı yaşandı. Erdoğan kurdeleyi erken kesen çocuğa Karadeniz şivesiyle sitem etti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Törende yine bir erken kurdele kesme vakası yaşandı. Erdoğan, kurdeleyi erken kesen çocuğa Karadeniz şivesiyle sitem etti. Erdoğan, “Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin…” dedi.
BİR ÖNCEKİ OLAYLI OLMUŞTU
Rize’de daha önce gerçekleştirilen bir açılış töreninde Erdoğan’la sahneye çıkan bir çocuk, yine kurdeleyi erken kesmiş ve Erdoğan çocuğu kafasına vurarak uyarmıştı. O ana ait görüntüler tepkilere neden olmuştu.
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