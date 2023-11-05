Toplu açılışta yine 'kurdele' krizi yaşandı: Küçük kız önce kesti, Erdoğan böyle tepki verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde yeni bir kurdele kesme olayı yaşandı. Erdoğan kurdeleyi erken kesen çocuğa Karadeniz şivesiyle sitem etti.

Yayınlanma: 05.11.2023 - 21:23
Abone Ol google-news

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Törende yine bir erken kurdele kesme vakası yaşandı. Erdoğan, kurdeleyi erken kesen çocuğa Karadeniz şivesiyle sitem etti. Erdoğan, “Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin…” dedi.

BİR ÖNCEKİ OLAYLI OLMUŞTU

Rize’de daha önce gerçekleştirilen bir açılış töreninde Erdoğan’la sahneye çıkan bir çocuk, yine kurdeleyi erken kesmiş ve Erdoğan çocuğu kafasına vurarak uyarmıştı. O ana ait görüntüler tepkilere neden olmuştu.


En Çok Okunan Haberler