Toplu açılışta yine 'kurdele' krizi yaşandı: Küçük kız önce kesti, Erdoğan böyle tepki verdi

Yayınlanma: 05.11.2023 - 21:23

Güncelleme: 05.11.2023 - 21:23

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Törende yine bir erken kurdele kesme vakası yaşandı. Erdoğan, kurdeleyi erken kesen çocuğa Karadeniz şivesiyle sitem etti. Erdoğan, “Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin…” dedi.

BİR ÖNCEKİ OLAYLI OLMUŞTU

Rize’de daha önce gerçekleştirilen bir açılış töreninde Erdoğan’la sahneye çıkan bir çocuk, yine kurdeleyi erken kesmiş ve Erdoğan çocuğu kafasına vurarak uyarmıştı. O ana ait görüntüler tepkilere neden olmuştu.