Toplu sözleşmede yetkili konfederasyon Memur Sen 'düşük zam' eleştirilerini hazmedemedi: 'Şeref' şikayetinde bulundu

Geçen ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memur maaşları konusunda anlaşmaya varılamamış ve hakem heyeti toplanmıştı. Bu görüşmeler sürecinde bazı sendikalar ve memurlar, heyete katılacak sendikaların bu toplantıya katılmaması yönünde çağrıda bulunmuşlardı. Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat da bu çağrılardan birini “Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşmakta olup, üye sendikalardan bunların 7’si Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle, önceki dönemlerde alınan kararlar çoğunlukla hükümetin teklifleri doğrultusunda şekillenmiştir. Ancak 8 kişi katılmaz ise heyet toplanamaz ve memur maaş zamları TBMM’de görüşülmek zorunda kalacak. Geçmişte de gördüğümüz üzere Hakem Heyeti görüşmelerinden çıkan sonuç yine memur için farklı bir şey olmamıştır. Sendikalar hakem heyetine katılmamalı, memur zamları TBMM’de görüşülmelidir” ifadelerini kullanarak yapmıştı.

'MEMURU YİNE SATTINIZ' TEPKİSİ

Çağrılara kulak tıkayan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ise toplantıya katıldı. Toplantıdan çıkan sonuç memurlarda tepkiye neden oldu. Her iki konfederasyona da tepkiler arttı. O dönem Oğuz Özat, “Hakem heyetine güvenmiyoruz diyordunuz ama toplanmasını sağladınız. Memuru yine sattınız. Bu oranlar değil refah, sefaletin resmidir! Yetkili sendika ve yancısı, hakem heyetine temsilci göndererek bu utanç tablosuna ortak olmuş, memuru açlık sınırına mahkûm etmiştir. Yüzde birlik artış, memurun aklıyla alay etmektir. Memurla açıkça dalga geçmektir. Bu teklif, alın terine ihanettir. Bu teklif, emeğe saygısızlıktır. Bu teklif, asla kabul edilemez!” açıklamalarını yaptı.

‘MEMURU İKTİDARA PEŞKEŞLEDİ’

Özat’ın bu açıklamalarının ardından Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın kendisinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Özat buna karşın, “Eğitim Bir Sen’e hakem heyetine katıldığı ve memurları hükümete sattığı için bu şerefsizliktir demiştim. Ali Yalçın üstüne alınmış, şikayet etmiş. İfade verdim" dedi ve ifadesini şöyle açıkladı: "Evet Memur Sen ve Eğitim Bir sen öğretmen ve memuru iktidara peşkeşlemiş satmıştır şerefli davranmamıştır.”