Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:00

Toplu taşıma araçlarının arasında yer alan Marmaray, Başkentray, İZBAN ve metronun yeni yılın ilk gününde ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, Başkentray İZBAN ve metro ücretsiz mi olacak?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.