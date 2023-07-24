Toplu taşımada bir günde iki ‘kameralı taciz’: Yolcular darbetti
Marmaray ve metroda çocuk ve kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi diğer yolcular tarafından darbedildi.
İddiaya göre Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu.
Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbede de adama yumruk atıldığı görülüyor. Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı. Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
BİR OLAY DA ZEYTİNBURNU’NDA
Diğer olay ise dün saat 20.30 sıralarında Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürülen bir kişiye yolcular saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Görüntülerde, Marmaray'da bulunan birçok yolcunun, kadınların videosunu çektiği iddia edilen kişiyı darbettiği görülüyor.
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