Toplu taşımayla İstanbul'da dolaşan köpek BOJİ''ye GPS takıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, BOJİ isimli köpeğin bakımını yaptıklarını ve GSP taktıklarını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'şehri turlayan köpek BOJİ'nin bakımını yaptıklarını, GSP taktıklarını ve artık nerede, ne yaptığının bilindiğini' duyurdu.
Metro İstanbul Tramvay İşletmeler Müdürü Adnan Aldemir, "Eminönü'nde sahili seyrediyor, bir bakıyorsunuz tramvaya biniyor, bir bakıyorsunuz karşıya geçiyor, bir bakıyorsunuz metrobüse biniyor. Yani inanın İstanbul'un en güzel düzenli olarak bizden daha fazla gezdiğini söyleyebilirim" diye konuştu.
Metrobüs şoförü, BOJİ için, "Özgür ruhlu, sessiz sakin, kurallara riayet eden, kurallara kesinlikle uyan, sevimli bir dostumuz" ifadesini kullanırken, tramvay hattında çalışan bir kişi de "Uysal bir hayvan, herhangi bir yolcularla bir sıkıntısı yok. Nereye gideceğini biliyor. Nereden bineceğini de biliyor" dedi.
İstanbul'u turlayan köpek BOJİ'nin bakımını yaptık, GPS taktık, artık nerede ne yapıyor biliyoruz. ???? pic.twitter.com/1uUmOEHl2a— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) October 1, 2021
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