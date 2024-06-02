Toplum özgüvenle ileri atılış duygusu içinde

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Kurulu, bu yıl da Anadolu’nun dört bir yanından gelen kararlı, coşkulu, demokratik savaşımda hiç “of” dememiş yurttaşlarımızı bir araya getirmişti. Kadın, erkek, genç yüzlerce örgütçü, 20 yılı aşkın süren karabasanın yarattığı ağır, baskıcı havayuvarını dirençle yırtarak gelmenin erinci içindeydiler. Yüzleri gülüyordu ve umutluydular.

Ayrıntılara çok dikkat eden, bir aksaklık, eksiklik olmaması için adeta tek başına uğraş veren kişiliği ile tanınan ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, derneğinin genel kuruluna iki saatlik uykuyla gelmişti. Toplantı başlamadan önce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ADD’ye özgülediği Osman Ağa Konağı’nın bahçesinde konuklarının tek tek ellerini sıkıyordu ki, birden bire yüzü sarardı ve yere yığıldı. Tansiyonu düşmüştü. Çevresindekilerin ve hekim Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın destekleriyle bir süre sonra Bozkurt, Atatürkçü bir derneğin adanmışlıkla yürüyeceğini bir kez daha kanıtlarcasına dimdik ayaktaydı.

Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere yanına gittiğimizde “Bir şeyim yok. İyiyim” derken, Atatürkçülerin her zaman iyi, uykusuz, ancak ayakta olması gerektiğini vurgular gibiydi.

Dünkü genel kurulun kürsüsünde, daha 18 yaşlarındayken memleketi Manisa’da ADD şubesini kurmuş bir CHP genel Başkanı konuştu. Rize’de yapacağı mitingi ertelemişti. Bu tutumu ile ADD’yi önemsediği ve öncelediği anlaşılıyordu. Konuşması sırasında, Cumhuriyetin, toplantıyı izleyenlerin arasında bulunan ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Özden Toker ile bahçıvan Abdullah Ağa’nın torunu olan kendisini yan yana oturtan bir düzen olduğunu aktarması dikkat çekiciydi.

Özgür Özel’in, CHP’nin ve CHP’li belediyelerin “Atatürk’ün derneği” diye nitelediği ADD’ye ve diğer demokratik kitle örgütlerine sahip çıkma çağrısı yapmasıysa, ADD’lilerin coşkun alkışlarıyla karşılandı.

Özgür Özel’in konuşmasının ADD delege ve üyelerinde yarattığı etkinin gizi, ADD Zonguldak delegesi Şükran Karahasan’ın, yanımızda oturan ve derneğe yıllarca emek vermiş Tevfik Kızgınkaya’ya söylediği sözcüklerde saklıydı:

- Yıllardır ilk kez CHP bu denli açıklıkla Atatürk’ün adını andı!

ADD Genel Kurulu’ndaki genel hava, toplumda giderek bir yeniden güç toplama, özgüven kazanma, tazelenme ve başarı için ileri atılış duygusu oluştuğunu gösteriyordu.