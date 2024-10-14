Topluma yayılan ve önlenemeyen öfke nedeniyle 24 saatte en az 11 silahlı olay yaşandı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.10.2024 - 04:00

Türkiye’de toplumsal şiddet olayları her geçen gün artıyor. 24 saatte ülke genelinde 11 silahlı şiddet olayı yaşandı. Olaylarda şiddetin 18 yaşın altına kadar indiği de görülüyor. Yaşanan 11 şiddet olayının üçünde 18 yaşının altındaki çocuklar, silahla çevrelerindeki kişileri öldürdü. Uzmanlar artan şiddet olaylarına ilişkin, acil eylem planı oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Süreyya Kardelen Yarlı, “Özellikle son zamanlarda artan ve görünür olan şiddet vakaları bize durumun münferit değil alenen toplumsal bir sorun olduğunu göstermekte. Şunu cok net söyleyebiliriz ki şiddet artık bir pandemi hatta halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Sokaktaki denetimsiz suçlu sayısının artması, infaz sisteminin kötü işleyişi, ekonomik kriz, uyuşturu vb. madde bağımlılığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddet ve kadın düşmanlığının yüceltilmesi, ülkedeki eğitim adalet sisteminin çökmesi gibi birçok unsur bu ortamı daha da tehlikeli hale getirmektedir. Göstermelik önlemler, zayıf kınamalar ve suçu alkol benzeri madde bağımlılığına atmaktansa şiddeti bizzat kendimizin yarattığını kabul ederek özeleştiri yapıp, şiddetin öznelerini ön plana alarak acil durum planı oluşturmak zorundayız” dedi.

Türkiye’de 24 saatte yaşanan şiddet olaylarının bazıları ise şöyle:

-Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir eğlence mekânında S.A.A., görüştüğü N.Ç’yi bilinmeyen bir nedenle tabancayla vurdu. Daha sonra kendine de ateş eden S.A.A. ağır yaralandı. N.Ç. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

-Çorum’da yüzü maskeli, kadın kılığına giren bir erkek tezgâhı başındaki Galip Ayan isimli pazarcıyı vurdu. Çok sayıda mermi isabet eden pazarcı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına alındı.

-Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki M.D, babası İsmet Demirci’yi tüfekle vurdu.

-Diyarbakır’da eşler arasında yaşanan kavgada aileler çağrıldı. Gelin tarafından gelen yakınlar, damat Mehmet Ali Baran (29) ve kuzeni 4 aylık evli Vedat Baran’a (39) silahla ateş etti. Damat ve kuzenin öldüğü olayda şüpheliler gelin E.B., kayınvalide R.Ş. ve kayınbirader A.Ş. yakalanırken firari Ö.B.Ş’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

-Edirne’de 15 yaşındaki E.K., ailesinin husumetli olduğu 44 yaşındaki Bekir İşlek’i 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

TÜM AİLESİNİ KATLETTİ

-Gaziantep’te Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir’i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

-Adana’da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı dünürünü tabancayla başından vurarak öldürdü. İddiaya göre, Nazmi Ç. (51), boşanma aşamasında olan kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan (47) ile sokakta karşılaştı. Dünürler arasında çıkan tartışmada Nazmi Ç., Tozkoparan’ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

-Kayseri’de Sedat İ., düğünde kuzeni Metin İ’nin tutukluk yapan tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

16 YAŞINDA BALTAYLA KATLİAM YAPTI

-Bursa Orhaneli’nde 16 yaşındaki M.K. dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. M.K., eline aldığı baltayla dedesi Mustafa Macar’a saldırdı. Macar’ı öldüren M.K., daha sonra dedesiyle yaşayan Cavidan Aydın’ı ve arkadaşını öldürdü. 16 yaşındaki M.K. gözaltına alındı.

SALDIRGAN VİDEO HAZIRLAMIŞ

-İstanbul ve Konya’da iki polis bıçaklandı. Beyoğlu’nda sabit noktada görev yapan polis memuru, arkasından yürüyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı polisin yaşamsal tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken saldırgan Oytun I. gözaltına alındı. Öte yandan saldırganın, 4 ay önce cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde “O polisi düelloya davet ediyorum. Teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim” dediği görüldü.

-Konya’da ise sinir krizi geçiren hastaya yardım için bir eve giden polis ekibi, sinir krizi geçiren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polislerden Mustafa Topuz sırtından yaralandı.