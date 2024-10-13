Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum

Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:12

Güncelleme: 13.10.2024 - 11:12

Oyuncu Hazal Kaya, yaklaşık 1 yıldır 'hayranı' tarafından şiddete uğradığını açıkladı.

Sibel Arna'nın YouTube'daki programına konuk olan Hazal Kaya, "Detaylı anlatıp yeni vakaları tetiklemek istemiyorum ama yaklaşık 1 senedir ben de şiddete maruz kalıyorum" dedi.

Kaya, "‘İmdat’ dediğim, çare bulamadığım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın. Ölmeyelim artık" ifadelerini kullandı.

"KANUNLARIN UYGULANMASI SAĞLANMALI"

Programda başrolünü üstlendiği 'Sorgu' dizisinden de bahseden Kaya, "Şiddete dair çok ciddi cümleleri olan bir dizi. 10 bölüm boyunca çok ağır şeyler izleyeceğiz. Bir taraftan ülkemizde canlısına tanık oluyoruz. Çok zor bir yerdeyiz. Ölenlerin bir sayı olmadığını, insan olduğunu, birilerinin kızı, birilerinin sevgilisi, birilerinin en yakın arkadaşı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Şu an yapılması gereken tek şey kanunların uygulanmasını sağlamak" diye konuştu.