Toplusözleşme masaları işçiyi de memuru da hüsrana uğratıyor, işçi greve gidiyor: Kamuda ‘Şimşek’ krizi

Kamuda çalışan işçinin de memurun da gözü Ankara’da. Milyonlarca memur ve memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu iş sözleşme (TİS) görüşmeleri bugün başlarken bir tarafta da 600 bin kamu işçisini ilgilendiren TİS süreciyle ilgili, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanacak. Toplantıda grev ve eylem planları masaya yatırılacak. Sendika başkan ve yöneticilerinin oturma eylemi yapması da gündemde. Son görüşmede uzlaşmaya yeşil ışık yakan işçi tarafı, zamda geri adımla karşılaşınca grevi yeniden gündeme aldı. Yasal süresi dolan sendikalar grev ilamını asmaya başladı.

Aylardır süren görüşmelerde yeniden çıkmaza girilmesinin nedeni, ikinci ve sonraki altı aylar için sunulan “gerçekleşen enflasyon oranında zam” teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından veto yemesi oldu. Çalışma Bakanlığı teklifi yüzde 11’e çekti. Bunun üzerine grev sürecine adım atan sendikalar Genel Maden-İş, Demir Yol-İş ve Yol-İş Sendikası oldu.

Bugün de Tez-Koop İş ODTÜ’de grev ilan edecek. 50 bin kamu işçisini temsil eden Tez Koop-İş’in Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen tepkisini şöyle dile getirdi:

“Çalışma Bakanlığı’nın yürüttüğü sürece Maliye Bakanlığı da dahil oluyor ve hükümet ciddiyetinden uzak bir ilişki yürütülüyor. Kendi aralarında çatışma yaşadılar. Rahatsızız, kızgınız, zordayız ama bu anlaşılmak istenmiyor. Kıdemli işçilerin bile hali perişan. Artık kimse kamuya çalışmak istemiyor.”

SIRA MEMURDA

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları ise bugün başlayacak görüşmelerde belirlenecek. İlk toplantı tarihinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanının programı nedeniyle öne çekilmesine, Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) tepkili. Memur-Sen’in masada olacağı toplantı günü bakanlık önünde “alternatif TİS masası” kuracak olan KESK, bu değişiklik nedeniyle saha çalışmalarını tamamlayamadan Anakara’ya dönmek zorunda kaldı.

Takvimin yanlış olduğunu belirten eş genel başkan Ayfer Koçak, “Sürecin emekçilerin büyük bir kısmının tatilde olduğu ağustosa sıkıştırılmış olması emekçilerin örgütlenme şansını ellerinden alıyor. Ayrıca 4688 kapsamında grev hakkı fiilen gasp ediliyor” dedi.

Kamu emekçilerini temsilen masada olacak Memur-Sen’in kümülatif talebi 2026 için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam. Ayrıca sosyal ve özlük haklara ilişkin de düzenlemeler talep ediliyor. KESK ise Memur-Sen’e ve masaya koyduğu taleplere tepkili.

Koçak, “İktidarın yetkilendirmiş olduğu konfederasyon ve iktidar temsilcileri aynı tarafta konumlanarak işvereni güçlendiriyor” diye konuştu. Eş genel başkan Ahmet Karagöz de “Yetkili ama etkili olmadığı çok açık. Bu denli hızlı şekilde üye sayısını artırması örgütlenme gücünü değil, iktidarla kurduğu yapay ilişkiyi gösteriyor” dediği Memur-Sen’in, emekçilerin gerçek taleplerini dikkate almadığını belirtti.

Talep edilen zamların yaklaşık 75 bin liraya tekabül ettiğine, yani yoksulluk sınırının altında kaldığına dikkat çeken Karagöz, “Masa dışında bırakılan sendikaların görüşleri, sahadaki gerçek talepler dikkate alınmalıydı. İçi boş önerilerden ibaret. Üretimden gelen gücümüzü kullanıp gerçek kazanım elde etmemiz için temel talep, grevli ve toplu sözleşmeli bir sendikal hakkın güvence altına alınması olmalıydı” diye konuştu.