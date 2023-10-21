Toprağa gömülü bulunmuştu... Cinayetin nedeni kripto paraymış!
Tuzla'da yarısı toprağa gömülü olarak bulunan cesedin esrarı çözüldü. Cesedin boynu kırılarak öldürülen Muhammed B.'ye ait olduğu belirlendi. Muhammed B.'yi öldürülmesiyle ilgili 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler birbirini suçlarken polis, hackerlik yaptığını tespit ettiği şüphelilerin kripto para paylaşımı nedeniyle cinayeti işlediğini belirledi.
İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Akfırat Mahallesi'nde 23 Eylül'de saat 17.00 sıralarında polisi arayan yurttaşlar, boz arazide bacakları dışarda vücudunun geri kalan kısmı toprağın altında bir ceset olduğu ihbarında bulundu.
DÖVÜLEREK VE BOYNU KIRILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ!
Polis olay yerine gittiğinde, gömülü cesedin bir bölümünün sokak hayvanları tarafından eşelenerek dışarı çıkarıldığını tespit etti. Yapılan incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin dövülerek ve boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edildi.
KİMLİĞE PARMAK İZİNDEN ULAŞILDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda polis cesedin kimliği araştırılmaya başlandı. Yapılan parmak izi incelemesinde öldürülen kişinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Muhammed B. olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada Muhammed B.'nin son olarak Kocaeli'de bir taksinin içinde polisin uygulamasına takıldığını ve GBT sorgusunun yapıldığını belirledi. Bu ipucu kullanılarak güvenlik kameraları incelendi ve şüphelinin son olarak gittiği ev belirlendi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis şüpheliyle son olarak görüştüğünü tespit ettiği 5 şüpheliyi İstanbul, Kocaeli ve Elazığ'da yaptığı operasyonlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir tabanca ile öldürülen Muhammed B.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili aranan bir şüphelinin ise, 10 gün önce kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Şüpheliler Vedat T. (40), Gürbüz A. (47), Servet P. (44), Serkan Ü. (24) ve Emrullah (49) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Şüpheliler öldürülen Muhammed B.'yi tanıdıklarını ancak öldürmediklerini söyledikleri öğrenildi.
Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis soruşturması sonucunda hackerlik yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kripto para paylaşımı nedeniyle çıkan kavga sonucu cinayeti işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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