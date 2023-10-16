Koyun otlatmaya çıkan çobanlar asılı halde bir ceset buldu
Tekirdağ’da koyun otlamaya çıkan çobanlar, bir şahsı ağaçta asılı buldu. Sağlık ekipleri, ağaçta asılı vaziyetteki G.V. isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi kırsalı Bağlık Caddesi ile 15. Sokak yol ayrımındaki Eski Mezarlık yanında meydana geldi.
Koyun otlatmaya çıkan çobanlar, park halindeki bir aracın yakınındaki ağaçta asılı bir şahsın olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık birimi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağaçta asılı vaziyetteki G.V. isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından G.V.’nin cenazesi olay yerinden alınarak, otopsiye nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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