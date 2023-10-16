Koyun otlatmaya çıkan çobanlar asılı halde bir ceset buldu

Tekirdağ’da koyun otlamaya çıkan çobanlar, bir şahsı ağaçta asılı buldu. Sağlık ekipleri, ağaçta asılı vaziyetteki G.V. isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:35
Abone Ol google-news

Olay, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi kırsalı Bağlık Caddesi ile 15. Sokak yol ayrımındaki Eski Mezarlık yanında meydana geldi. 

Koyun otlatmaya çıkan çobanlar, park halindeki bir aracın yakınındaki ağaçta asılı bir şahsın olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık birimi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağaçta asılı vaziyetteki G.V. isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından G.V.’nin cenazesi olay yerinden alınarak, otopsiye nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


tekirdağ asılı bulundu ceset çoban

İlgili Haberler

Yabancı uyruklu öğrenci tenis kortunun direğinde asılı halde bulundu

Yabancı uyruklu öğrenci tenis kortunun direğinde asılı halde bulundu
4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde bulundu
İşçi, çalıştığı inşaatta asılı halde bulundu

İşçi, çalıştığı inşaatta asılı halde bulundu

En Çok Okunan Haberler