Toprağına sahip çıkan köylü kadınlar müdahaleye isyan etti: 'Ben asker, polis, jandarma doğuruyorum onlar bizi darp ediyor!'

20 Ekim 2022 Perşembe, 17:23

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyüne, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için çalışmalar sürerken tepkiler de gelmeye devam ediyor. Köylülerin tarlalarına sahip çıkarken direniş de devam ediyor. Son olarak kadınların eylemine polis müdahale etti. Kadınlardan bazıları ise yaralandı.

Kadınlar “Sesimizi devlet büyükleri niçin duymuyor? Biz bir avuç toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Polis, jandarma biz teröristmişiz gibi davranıyor. Biz bu topraklarda doğduk, çocuklarımızın karnını bu topraklarla doyuruyoruz. Toprağımızın elimizden alınması bu köyün bitmesi, yok olması demektir. Amasya Valisi, kaymakam, devlet büyükleri sesimizi duyun, yeter artık” diye tepkilerini dile getirdi. Müdahalenin devam ettiği sırada Çambükü köyünden bir kadının “Ben anayım, ben Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşıyım. Ben asker, polis, jandarma doğuruyorum. Türkiye Cumhuriyetinin polisi bizi darp ediyor. Bu nasıl devlet, bu nasıl düzen” sözleri ise dikkat çekti.

"GEREKİRSE ANKARA’YA YÜRÜRÜZ"

Seslerinin duyulmadığını, devlet büyüklerinin kendilerine sahip çıkmadığını, topraklarının zorla ellerinden alındığını belirten kadınlar “Gerekirse Ankara’ya yürürüz, sesimizi Ankara’ya duyururuz” diye isyan etti. Olaylar sırasında birçok kadın fenalık geçirirken, organize sanayi yapımının köylerinin topraklarından çıkarılana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.

HALK OSB’YE DEĞİL, YERİNE KARŞI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi “Halk OSB yapılmasına değil, yerine karşı. Çambükü Köyü yüzölçümü, nüfusu olarak Taşova’nın en küçük köyü. OSB bu köyün arazisine yapıldığı zaman bu köy ortadan kalkar, yok olur. OSB yapılması için alternatif yerlere bakılabilir. Vatandaşların tepkisine, taleplerine cevap vermek gerekir. Henüz hukuki süreç bitmeden köylünün arazisinin iş makinaları ile düzlenmesi, halka zulüm yapılması doğru değil.” - AMASYA