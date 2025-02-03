'Topuk kanı' reddinde korkutan artış: Gerekçeleri pes dedirtti!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:50

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:51

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinledi.

Komisyon, AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Aydoğdu, Meclis araştırma komisyonlarının görevinin, hayatın içinde çıkan sorunlarda mevcut yasaların çözemeyeceği durumlara yasal bir çözüm bulmak olduğunu, bu komisyonda da bu amaçla toplandıklarını belirtti.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Yüksel Hakan Aydoğmuş ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Selma Tural Hesapçıoğlu sunum yaptı.

Aydoğmuş, kurum olarak yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, gençlere yönelik psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek için 2024'ün ilk altı ayında yurt genelinde 29 bin 97 gence eğitim verildiğini söyledi.

RETLER 5 KAT ARTTI

Yenidoğan bebekten topuk kanı alınması uygulamasının önemine dikkati çeken ve uygulamanın hukuka uygun olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, "Taramayı reddeden veya taramadan sonra uygulanacak tedaviyi kabul etmeyen ailelerle önce Bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılmakta, ikna görüşmelerine rağmen halen reddediyorsa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri talep edilmektedir. Maalesef son yıllarda retler önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat artmıştır" diye konuştu.

TOPUK KANI VERMEYİ NEDEN REDDEDİYORLAR?

Ailelerin topuk kanı vermeyi reddetme sebeplerini sıralayan Aydoğmuş, şunları söyledi:

"Bu sebeplerden bazıları topuk kanlarının yurt dışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahkum edildiği, yenidoğanın ruh ve beden sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu, yenidoğan 28 günlük bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişim geriliğine, beyin hasarına ve benzeri rahatsızlıklara, kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından para karşılığında yurt dışına satıldığı, yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı, yurt dışının alınan topuk izleriyle tüm bebekleri kayıt altına aldığı ve kayıtları kendi amaçları doğrultusunda kullandığıyla ilgili fikirler nedeniyle retler artmaktadır."

BİR BEBEĞE KAYYUM ATANMIŞTI

Adana'da yaşayan Murat Çakmak bebeğinden topuk kanı alınmasını reddetmişti. Sağlık Bakanlığı’nın şikayeti üzerine mahkeme, Murat-Seda Çakmak çiftinin çocukları M.T.’ye kayyum atamıştı. Baba Çakmak “Benim çocuğum belediye mi ki kayyım atanıyor” diye konuşmuştu.