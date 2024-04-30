Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:54

Güncelleme: 30.04.2024 - 15:54

İzmir’de Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklı muhtarlarla bir araya gelerek yeni dönemde birlikte, uyum içinde ve çözüm odaklı çalışacakları mesajını verdi. Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen toplantıda Başkan Mutlu’yla birlikte CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediyesi bürokratları, müdürler ve meclis üyeleri yer aldı. Başkan Mutlu, belediyenin bürokrat ekibini de muhtarlara tanıttı ve “Ekibimiz güçlenerek, yenilenerek devam ediyor. Önümüzdeki beş yılda birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

MUTLU: HERKES BİRBİRİNE DESTEK OLACAK, DAYANIŞMA OLACAK

Eski usullerin geride bırakıldığını, artık dayanışma içinde sürdürülen yeni bir çalışma anlayışını hep birlikte hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Mutlu şöyle konuştu:

“Büyükşehir belediye başkanımız ve 28 ilçe belediye başkanıyla düzenli toplantılar yapıyoruz. Eski usul çalışma anlayışı bir kenara bırakıldı. O sokak benim çalışma alanım, bu sokak Büyükşehir’in, şurası benim anlayışı bitti. Biz 28 ilçe ve Büyükşehir CHP belediyesiyiz. Herkes birbirine destek olacak, dayanışma olacak. Gerçekten büyük dayanışma içinde; sen ben ayrımı olmadan çalıştığımız bir yönetim anlayışını İzmir’e getirmek istiyoruz. Topyekün bir başarı hikayesi yazacağız. Hep söylüyoruz; kişilerin tek tek isim yapması değil, biz iktidar olmak istiyoruz. Başka türlü bir İzmir ve Türkiye için yola çıktık.”

TEMİZLİKTE YENİ DÖNEM

Seçim dönemi sırasında vatandaştan gelen talepleri not aldıklarını ve temizlik konusunun altını çizdiklerini dile getiren Başkan Mutlu, temizlik harekatı başlattıklarını ifade etti. Basmane’den başlayarak Temizlik İşleri ekiplerini sahaya çıkardıklarını ve yoğun bir mesai sürdürdüklerini dile getiren Başkan Mutlu şunları söyledi:

“Öncelikle Basmane’den başlayarak temizliğe giriş yaptık. Gelen şikayetleri anında değerlendiriyoruz ve bunu bir sisteme bağlamak istiyoruz. Eksik olan yerlerde konteynerleri hızla tamamlayacağız. Atık toplama işini dijital olarak takip edeceğimiz bir sistem kuracağız. Yeni nesil sokak temizleme araçlarıyla filomuzu yenileyeceğiz.”

KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA FARK YARATMAK İSTİYORUZ

Başkan Mutlu, muhtarlardan gelen taleplerin anında değerlendirildiğini, özellikle Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri çalışmalarında taleplere hemen yanıt verildiğini söyledi. “Küçük dokunuşlarla kentte fark yaratmak istiyoruz” diyen Başkan Mutlu, tüm müdürlüklerin aktif bir şekilde çalıştığını vurguladığı konuşmasında kentsel dönüşümde belediyenin mimar bürokratlarının sıkı çalıştığını ifade etti.