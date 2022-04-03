Davutoğlu ile sohbet: ‘Erdoğan muhafazakârdı, müteahhit oldu!’

03 Nisan 2022 Pazar

Gelecek Partisi (GP) Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile partisinin genel merkezinde iki saat kadar sohbet ettik. İYİ Parti, DEVA Partisi’nin yanı sıra GP’nin genel merkezi de başkentin hızla büyüyen bölgelerinden Mustafa Kemal Mahallesi’nde.

Aşure, çay ikramlı sohbet üç bölümdü; Erdoğan’dan kopuşu, Millet İttifakı, dış konular.

Erdoğan için değerlendirmeleri şöyle:

- Erdoğan muhafazakârlıktan müteahhitliğe evrildi. İktidar gücü karşısında sınavı kaybetti.

- Dini kavramlar üreterek siyaset yapmanın bütün sınırları görüldü.

- 2011 seçimlerini baz alalım, Saray’da AK Parti’ye oy verenlerin oranı yüzde 25’i geçmez.

- Erdoğan, sadece Cumhuriyet tarihinin değil, Üçüncü Selim’den bu yana Osmanlı döneminin de bütün birikimlerini, kurumlarını tüketti, tarumar etti.

- AK Parti’den ayrılış sürecinde vicdanım çok rahat. Bir lokma haram yemedim. Başbakanlık konutunda otururken alt kattaki resmi kabul için yapılan yemekten üst kata ailem için çıkardıkları tabakların maliyetini hesaplatıp ödedim. Gelen bütün hediyeleri tutanakla benden sonra Başbakan Binali Yıldırım’a devrettim. Bugünkü talanın ortağı olamazdım.

- Bugün AK Parti’yi İslam’la bütünleştirip eleştirirseniz AK Parti’ye hizmet etmiş olursunuz.

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Davutoğlu altı partinin bir araya gelme sürecini yaşamının en heyecanlı dönemi olarak değerlendiriyor. Buna ilişkin düşünceleri şöyle:

- Cumhuriyet tarihinin en geniş tabanlı siyasi buluşması o masadır. Türkiye’nin bütün renkleri bir arada. Gidiş daha kapsayıcı bir yöne doğru.

- AK Parti’nin kutuplaşma dayatması karşısında böyle bir masa oluşturmak büyük bir umut kaynağı olmuştur.

- Geçmişteki tüm birikimlerimizi ve değerlerimizi kapsayacak şekilde ikinci yüzyıla hazırlanmamız lazım.

- Önümüzdeki seçimlerde iki anlayış yarışacak. Bir tarafta otoriterlik, kutuplaştırıcılık, kurumsuzlaşma, tek adam siyaseti, bir tarafta da özgürlükçü demokrasi, kapsayıcılık, gerçek bir parlamenter sistem.

- Göreceksiniz altı partinin lideri bir araya gelerek, aklın yolunu izleyecek, Türkiye gerçeklerini dikkate alacak ve cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

- Çıkardıkları seçim kanununa göre Meclis’te hangi yöntemle çoğunluğu sağlayacaksak o yöntemle seçime gireceğiz. Bu siyaset oyunları bizi şaşırtmıyor. Ancak masanın çözüm iradesi bu oyunların üstünde.

- Ortak imzaladığımız metinde 1924 ve 1961 anayasalarına yaptığımız göndermeler, bu anayasalara yönelik eleştiri anlamında değil. Bunları elbette 1980’den çok ayrı tutuyoruz. Demokrasinin gelişimine katkı sağlayan önemli metinlerdir. Ancak bu anayasalara dayanarak demokrasinin dışına çıkmalar oldu. Bir daha böyle şeylere izin vermeyecek bir anayasa gerekli.

- Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışını çok önemsiyorum. Cesurca. CHP’ye yönelik sağdaki olumsuz algıları kırıyor.

- Bana, “Niçin CHP ilesin” diye sorduklarında, “Bir deprem olduğunda herkes bir araya gelip yaraları sarmak için uğraşmaz mı? Türkiye’de bir deprem var ve hepimiz bir araya gelmeliyiz” diyorum.

- Şimdi yeni şeyler söylememiz lazım. Ben, akıl, bilim, ilerleme ve özgürlükçü demokrasi diyorum.

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Davutoğlu, dış konulara, özellikle Suriye’ye ilişkin sorularımıza daha geniş bir zamanda, tüm ayrıntılarıyla yanıtlamak istediğini söyledi. Şu vurguları yapmakla yetindi:

- 1 Mart tezkeresine karşı çıktım. İktidarı uyardım. Fikret Bila bunun tanığıdır.

- Esat’a bugün bile sorsalar, dünyada en güvendiğin üç insan kim diye. “Biri Davutoğlu” der. Ama ben yanlışa her zaman yanlış derim.

- Sizin beni eleştiren yazılarınızı okudum. Saygı duyarım. Ancak her adımımın nedenleri, kanıtları var.

Bugün Davutoğlu’na yönelttiğimiz sorulara değil, sadece yanıtlarına yer verdik. Biz de düşüncelerimizi ve Davutoğlu’nun saygı duyduğu eleştirilerimizi yazmaya devam edeceğiz.