Torbalı’da Börülce Festivali coşkusu

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:46

Torbalı Belediyesi, ilçenin önemli tarım ürünlerini ve kırsal merkezleri tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda iki hafta önce Çapak Mahallesi’nde Bardacık İnciri festivali düzenleyen belediye dün de Karakızlar Mahallesi’nde börülce festivali düzenledi. Karakızlar’da yetişen ve köylünün önemli geçim kaynaklarından olan börülceyi ve mahalleyi tanıtmak amacıyla bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen Börülce Festivali’ne Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Emre Balci, eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve on binlerce kişi katıldı.

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Köyün içerisine kurulan yerli üretici tezgahlarında köylüler başta börülce olmak üzere, organik tarımsal ürünleri satıp ekonomilerine katkıda bulunurken, günün sonunda düzenlenen gösteri ve konserlerle de eğlenceye doydu. Köye Torbalı dışından da çok sayıda ziyaretçi akın etti. İZBAN’dan kalkan ücretsiz taşıma araçları ile festival alanına ulaşan vatandaşlar, Komedi Dans Üçlüsü’nün gösterisi ile kahkahaya boğulurken, TRT sanatçısı Ali Çakar ve Tuğçe Tayfur’un şarkıları ile de unutulmaz anlar yaşadı.

TUĞÇE TAYFUR’DAN TEŞEKKÜR

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Börülce Festivali’ne katılım da oldukça yoğun oldu. Gün boyu etkinliklerin gerçekleştiği, alışverişlerin sürdüğü festivalin sonunda gerçekleşen konserler katılımcıları eğlendirdi. Sanatçı Tuğçe Tayfur birbirinden özel parçaları ile kah duygulanan kah da yerinde oturamayıp oynamaya başlayan ziyaretciler, Karakızlar’da unutulmaz bir gün yaşamış oldu. Torbalı’ya ilk defa geldiğini, doğasına hayran kaldığını ve bu bölgede yetişen ürünler için bu festivallerin çok önemli yer tuttuğunu ifade eden Tayfur, “Burada olmaktan ve festivalde sizlere şarkı söylemekten dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanı Mithat Tekin’e üreticinin, köylünün ve sanatçının yanında olduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Diğer yandan konserde Torbalı’da yaşayan SMA hastası Azra Güngör de sahneye çıkarılarak devam eden yardım kampanyası için destek çağrısında bulunuldu. Ayrıca Torbalı Belediyesi tarafından Azra için özel bir stant yeri de ayrılırken, belediyenin gerçekleştireceği tüm etkinliklerde Azra için özel stantlar kurulacağı belirtildi.

BAŞKAN TEKİN’DEN KURTULUŞ ŞENLİKLERİNE DAVET

Gün boyu tezgahları gezip üreticilerle yakından ilgilenen ve yine katılımcıları karşılayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Torbalı’da yetişen ürünlerimizi ve güzel köylerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü Milletin Efendisidir" sözünü kendimize ilke edindik. Bu ilke doğrultusunda emeğe, üretime, üreticiye sahip çıkarak düzenlediğimiz Karakızlar Börülce Festivalimizde üreticilerimizin alın terini tanıttık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta kurtuluş şenliklerimiz gerçekleşecek. Dolu dolu bir program hazırladık. Tüm İzmir’i Kurtuluş Şenlikleri’mize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.