Torbalı'da tarım alanlarının ranta açılmasına izin yok
İzmir Torbalı’da 200 ile 500 metrekare arasında parsellere bölünerek kurulan kooperatiflere üye olanlara noter satışıyla verilen hobi bahçelerinde inşa edilen yapılar için yıkım kararı alındı.
Hobi bahçelerine yönelik kanun teklifinin yasalaşması üzerine, belediyelere “gerekenin” yapılması için tebligat gönderilmişti. Bu kapsamda Torbalı’da da yıkımlar başladı. Hobi bahçelerinin yasal olmayan kaçak yapı statüsünde olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Hobi bahçesi diye yasal bir uygulama yok. Tarım alanlarının ranta açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hobi bahçesi adı altında yapı yapılan alanlar tek tek yıkılacak” ifadelerini kullandı. Son olarak Dağkızılca Mahallesi’nde gerçekleşen yıkımla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, “İlçemizde bine yakın hobi bahçesi var. Bunlar yasal çerçevenin çok dışında. Valilikten ve bakanlıktan gelen talimatlar doğrultusunda hobi bahçelerine yapılan yapıların hepsini yıkacağız ve idari para cezaları uygulayacağız. Köylünün elinden yok pahasına tarlaları alıp ranta açmak isteyenlere karşı daha fazla sessiz kalamazdık. Ayrıca halkımız hobi bahçesi diye yapılan reklamlara da itibar etmesinler. Hem biz hem de valilik bu işin takipçisi. Önümüzdeki aylarda bu yapılar planlı şekilde, program dahilinde yıkılacak” dedi.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- A-101'de ürün skandalı
- Erdoğan'ın o yürüyüşünün sebebini açıkladı
- Tariş, zeytinyağı alım fiyatını belirledi
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Binance'den 'Squid Game' vurgunu hakkında karar
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- İmamoğlu ile Albayrak karşı karşıya
- Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları