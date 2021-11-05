Torbalı'da tarım alanlarının ranta açılmasına izin yok

05 Kasım 2021 Cuma, 06:30

Hobi bahçelerine yönelik kanun teklifinin yasalaşması üzerine, belediyelere “gerekenin” yapılması için tebligat gönderilmişti. Bu kapsamda Torbalı’da da yıkımlar başladı. Hobi bahçelerinin yasal olmayan kaçak yapı statüsünde olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Hobi bahçesi diye yasal bir uygulama yok. Tarım alanlarının ranta açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hobi bahçesi adı altında yapı yapılan alanlar tek tek yıkılacak” ifadelerini kullandı. Son olarak Dağkızılca Mahallesi’nde gerçekleşen yıkımla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, “İlçemizde bine yakın hobi bahçesi var. Bunlar yasal çerçevenin çok dışında. Valilikten ve bakanlıktan gelen talimatlar doğrultusunda hobi bahçelerine yapılan yapıların hepsini yıkacağız ve idari para cezaları uygulayacağız. Köylünün elinden yok pahasına tarlaları alıp ranta açmak isteyenlere karşı daha fazla sessiz kalamazdık. Ayrıca halkımız hobi bahçesi diye yapılan reklamlara da itibar etmesinler. Hem biz hem de valilik bu işin takipçisi. Önümüzdeki aylarda bu yapılar planlı şekilde, program dahilinde yıkılacak” dedi.