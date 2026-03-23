Torun: Ulaş Tepe Ordu Büyükşehir’e aday olabilir

CHP Ordu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Ünye’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Torun, Ulaş Tepe’nin hem Gülyalı Belediye Başkanlığı döneminde hem Altınordu Belediye Başkanlığı sürecinde imza attığı projelerle halkın takdirini topladığını söyledi.

Torun, kamuoyunda merakla beklenen “Büyükşehir adayı kim olacak?” sorusuna ilişkin “Ulaş Tepe, Ordu’da birçok ilki başaran, enerjisi yüksek bir belediye başkanımız. Kendisine güvenimiz tamdır. Yolu açık olsun, biz her zaman yanındayız. Ulaş Tepe, Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayımız olabilir” ifadelerini kullandı.