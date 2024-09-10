Tost makinesi içine gizlenmiş 2 kilo toz esrar ele geçirildi
Samsun’da jandarma ekipleri bir aracın bagajındaki tost makinesi içine gizlenmiş 2 kilo toz esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, H.G. isimli şahsın il dışından uyuşturucu madde temin edeceği bilgisine ulaşıldı.
Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ondokuzmayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde yapılan takip sonucu söz konusu araç ele geçirildi.
Aracın bagajında bulunan tost makinesinin içini söken jandarma ekipleri gizlenmiş 2 kilo toz esrar elde etti. Olayla ilgili H.G. gözaltına alındı.
Şahsın ikametinde yapılan aramada 140 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 10 adet sentetik hap, 2 adet esrar izmariti, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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