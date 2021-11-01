'Tosuncuk'un abisi için harekete geçildi
'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler başlatıldı.
'Çiftlik Bank' sistemine ilişkin soruşturma kapsamında 'Bankacılık kanununa aykırılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılı' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.
Uruguay adli makamlarınca talebin uygun görülmesi üzerine, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.
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