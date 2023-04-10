'Tosuncuk'un sağ kolunun ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:36

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:36

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi.

Kaya, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada sorgulanan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı.

Kaya’nın polise verdiği ifadede, Mehmet Aydın’la sosyal medyada tanıştığını ve Çiftlik Bank’la herhangi bir alakasının olmadığını söylediği belirtildi.

Kaya ifadesinde, "Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu. Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlik Bank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok. Çiftlik Bank kurulduğu tarihte Uruguay’daydım. Bitcoin cihazlarını bilmiyordum, alakam yoktu. Mehmet Aydın’ın insanları dolandırdığı paralarla alakalı bilgim yok. Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.