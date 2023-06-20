Toz deterjanı şeker zannedip yiyen dört yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Yayınlanma: 20.06.2023 - 20:37

Güncelleme: 20.06.2023 - 20:37

Bursa İnegöl Osmaniye Mahallesi’nde dört yaşındaki Çınar Y., evde oynarken mutfakta bulduğu toz deterjanı şeker zannederek yedi. O sırada mutfağa giren anne Yeliz Y., oğlunun deterjan yediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA’nın aktardığına göre ağzında yaralar oluşan çocuk, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.