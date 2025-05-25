Türkiye, Kuzey Afrika’daki Sahra Çölü ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu raporlarına göre, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde başlayacak olan toz taşınımı etkili olacak. Peki, Toz taşınımı nedir, ne zaman başlayacak? Toz taşınımı hangi illerde olacak?

TOZ TAŞINIMI NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Toz taşınımı, atmosferdeki ince toz partiküllerinin rüzgar, fırtına veya diğer hava olayları aracılığıyla taşınması sürecidir. Genellikle çöl ve kurak bölgelerden kaynaklanan bu doğa olayı, Sahra Çölü, Arabistan Yarımadası ve Suriye gibi bölgelerden gelen toz bulutlarının binlerce kilometre yol kat etmesiyle oluşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre, toz taşınımı kuraklık ve çölleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında Türkiye’de yoğunlaşabiliyor. Rüzgarların etkisiyle havaya kalkan mineral toz partikülleri, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzak bölgelere taşınıyor. Bu partiküller, büyük olanlar kaynak bölgelerine yakın çökerken, küçük olanlar Avrupa, Akdeniz ve hatta Karayipler gibi uzak alanlara ulaşabiliyor. Toz taşınımı, hava kalitesini düşürmesinin yanı sıra görüş mesafesini azaltabilir, çamur şeklinde yağışlara neden olabilir ve solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilir.





TOZ TAŞINIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Mayıs 2025 tarihli uyarısına göre, toz taşınımı 24 Mayıs 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak. Doğu Akdeniz (Mersin, Adana, Hatay), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin) ve İç Anadolu (Ankara, Konya, Niğde) bölgelerinde etkili olması beklenen toz taşınımı, 26 Mayıs 2025 Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.