TPI Kompozit işçileri ayakta: 'Bize ekmek yoksa size pasta yok'
İzmir'in Menemen ilçesindeki serbest bölgede ve Sasalı’da faaliyet gösteren rüzgar türbini fabrikası TPI Kompozit'in işçileri, ücret artışı talebiyle Kurban Bayramı öncesinde başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürdü.
TPI Kompozit işçileri, bayram öncesinde, Menemen'deki serbest bölge ve Sasalı’daki fabrikaların bahçesine çıkarak iş bırakma eylemi yapmıştı. Petrol- İş Sendikası üyesi işçiler, asgari ücretin üzerine yüzde 5 iyileştirme yapılmasını içeren teklifi kabul etmediklerini, enflasyon ve hayat pahalılığı dikkate alınarak ücretlerde daha fazla artış yapılması taleplerini iletmişti.
3 günlük direnişin ardından işverenin 100'den fazla işçiyi işten çıkardığı ileri sürülmüştü. Bunun üzerine, fabrika bahçelerindeki protesto gösterilerini yoğunlaştıran Petrol- İş Sendikası üyesi işçiler, diğer yandan da iş bırakma eylemi başlattı.
İş bırakan işçilere, işten atılan arkadaşları da destek verdi. Bugün fabrika bahçelerinde toplanıp, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde bir yürüyüş yapan işçiler, "Bize ekmek yoksa size pasta yok", "Açlıktan ölmeyiz biz bu yoldan dönmeyiz" sloganları attı.
İşçiler, "Bir tane işçi arkadaşımız geride kalmadan, istedikleri zammı almadan direniş bitmeyecek" açıklamasını yaptı.
TPI Kompozit'te zam teklifini yüzde 9'a kadar çeken işveren ile sendikacılar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
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