Trabzon AKP’yi rahatsız etti: İmamoğlu’nu yıpratma oyunu!

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Son bir yılda Anadolu’yu karış karış gezerek yine tamamı bağışlarla karşılanan 40 bin bot ve montu 24 bölgede çocuklara dağıttıran İmamoğlu’nun, o dönemdeki yardımseverliğine ses çıkarmayan AKP grubunun, konu Trabzon olunca kışkırtıcı ifadelerle gündem yaratmaları kentte, “İmamoğlu ve CHP’yi yıpratma politikası” olarak yorumlanıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri Anadolu’yu karış karış gezerek yoksul insanlarla çocuklara destek olmak isteyen İmamoğlu’nun bölgede yarattığı etki, AKP’nin genel merkezinde rahatsızlığa yol açarken konu hem İstanbul hem de Trabzon’da yankı buldu. Bayram ziyaretinde, Trabzon ve 18 ilçesinde, ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmaya çalışan İmamoğlu, daha önce de Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Karaman, Niğde, Giresun, Ordu, Çankırı, Tokat, Tunceli, Artvin, Hakkâri, Van, Şırnak, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Ardahan, Şanlıurfa, Elazığ, Van, Bitlis ve İzmir’de benzeri çalışmalar yapmıştı.

TRABZON KARŞITLIĞI MI YAPILIYOR?

İmamoğlu’nun Şeker Bayramı’nda Trabzon’da, gereksinimi olan yoksul ailelere tamamı bağışlarla karşılanan yardım kolisi ve market alışveriş fişi dağıtması üzerine AKP’li yerel ve İBB’deki Trabzonlu meclis üyeleri, İmamoğlu’nu “yıpratma” gayreti içine girdi. İBB AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın açıklamaları, Trabzon’da sağduyulu kesim tarafından kınandı. Eski Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya ile aile yakınlığı da bulunan Türkyılmaz’ın, Trabzon’da yoksullara verilen bayram hediyeleri ile ilgili, “İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın, Trabzon ziyaretinde İmamoğlu adına, ‘sosyal yardım’ dağıtıyor ve aileleri deşifre edecek şekilde nezaketsizce kişisel sayfasından paylaşıyor. İstanbul hiçbir zaman önceliğiniz olmadı ama bu kadarı da fazla!” sözleri, Trabzon’daki yoksullara yardım edilmesinden duyulan rahatsızlık olarak yorumlanıyor.

GÖKSU’NUN TRABZON ÖFKESİ

Hatırlanacağı üzere Esenler Belediye Başkanı ve İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 31 Mart’taki yerel seçimi Ekrem İmamoğlu’nun kazanması üzerine İmamoğlu hakkında “Pontus” imasında bulunmuş, “Ne diyor Yunan medyası: İstanbul’u Yunan kazandı. Bir dakika ya! Bu arkadaş nereli? CHP’nin adayı nereli? Hesap büyük, olay büyük” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler Trabzonlu yurttaşların tepkisini çekmişti.